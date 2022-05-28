ВСУ показали, как французскими пушками Caesar уничтожают оккупантов на Донбассе (фото)

ВСУ показали, как французскими пушками Caesar уничтожают оккупантов на Донбассе (фото)

Украинские артиллеристы из бригады "Запорожская Сечь" хорошо освоили и эффективно используют французские самоходные артиллерийские установки Caesar на поле боя против российских оккупантов.

Так, точным огнем из Caesar украинские войска уничтожили два российских танка, две боевые машины десанта и грузовик с боекомплектом в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе ООС, обнародовав соответствующие фото.

"Украинские воины-артиллеристы группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси CAESAR и эффективно уничтожают российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огневое поражение по оккупантам 155-миллиметровыми снарядами.

"Все быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек – "К бою", дальность – 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли!" – описали процесс в штабе ООС.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на фронте уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, в Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109.

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