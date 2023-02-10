ВСУ показали, как на юге защитники Украины по ПЗРК сбили российскую ракету: захватывающее видео

В общей сложности на юге удалось сбить 15 российских ракет.

Украинские защитники 10 февраля во время массированного обстрела на юге Украины с ПЗРК сбили российскую ракету.

Видео обнародовало Воздушное командование "Пивдень".

"Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Пивдень", во время сегодняшнего ракетного удара страны-оккупанта, точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны", — говорится в сообщении.

По данным воздушного командования "Пивдень", в зоне их ответственности удалось сбить 15 российских ракет: 13 вражеских целей уничтожено над Одесщиной, 2 – над Николаевщиной.

Массированный ракетный обстрел Украины 10 февраля

10 февраля российские террористы совершили массированный ракетный обстрел Украины. По нашему государству оккупанты выпустили 71 ракету, из которых 61 — сбили наши защитники.

Российские террористы традиционно атаковали энергетический сектор Украины. В нескольких областях повреждены объекты критической инфраструктуры и произошли перебои в электроснабжении. Оккупанты от 10 октября наносят массированный ракетный удар по нашей энергетике, чтобы во время морозов оставить украинцев без света и тепла.

Взрывы 10 февраля звучали почти во всех регионах Украины.

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