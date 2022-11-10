ВСУ показали, как освободили еще один населенный пункт на Харьковщине: один из оккупантов испугался и самоликвидировался

Львовские десантники освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Один из российских оккупантов, услышав о наступлении ВСУ, совершил самоубийство.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили все подразделение российских оккупантов и уволили один из населенных пунктов Харьковской области.

Примечательно, что один из российских оккупантов, услышав о наступлении украинских десантников, совершил самоубийство. Россиянин, вероятно, наслушался своей пропаганды и боялся попасть в плен.

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Контрнаступление на Харьковщине

Украинские защитники в сентябре совершили успешное контрнаступление в Харьковской области и освободили многие населенные пункты, оккупированные еще с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Среди них – Изюм и Купянск.

Россияне до сих пор беспощадно обстреливают освобожденные территории Харьковщины. Так, 9 ноября, российская армия обстреливала населенные пункты в Харьковской области, расположенные недалеко от столкновения и границы с агрессорской Россией. В частности, оккупанты атаковали Купянск, Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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