ВСУ показали, как освобождали Старомайорское: детали и что там происходит сейчас

Защитники освобождали село под плотным огнем авиации и артиллерии врага.

После освобождения села Старомайорское на Донетчине украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил 28 июля.

"Под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.

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Он также сообщил, что российские оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки на Донетчине.

Захватчики продолжают оказывать мощное сопротивление, перемещают свои подразделения и войска, активно используют резервы.

Добавим, что украинские военные показали видео, как освобождали Старомайорское. Деокупацию провели бойцы 35 ОБрМП вместе с 7-м отдельным батальоном "Арей" УДА.

Освобождение Старомайорского: защитники показали кадры деоккупации

Что известно об освобождении Старомайорского

Об успешной деоккупации Старомайорского Донецкой области накануне вечером сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время мониторинговая группа DeepState проинформировала, что битва за населенный пункт была очень долгой и тяжелой.

Как сообщили в Институте изучения войны, после освобождения украинскими защитниками Старомайорского некоторые российские источники выразили обеспокоенность по поводу способности оккупантов удержать село Урожайное на Донетчине, расположенное примерно в 2,5 км от деоккупированного населенного пункта. Аналитики также сообщили, что захватчики совершили 27 июля неудачные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции вблизи Старомайорского.

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