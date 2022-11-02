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ВСУ показали, как превратили военную технику оккупантов в кучу металлолома (видео)

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ВСУ показали, как превратили военную технику оккупантов в кучу металлолома (видео)

Иллюстративное фото

Защитники из Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады показали успешную работу по оккупантам и их технике.

Украинские защитники показали, как точными ударами уничтожают вражескую технику.

Соответствующее видео обнародовали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Военные демилитаризуют российский металлолом", — говорится в сообщении.

На видео показана работа военных Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады. Где именно это происходило – не указано.

На кадрах видно, как ВСУ удалось поразить военную технику оккупантов, которая была размещена в лесополосе. После попадания украинского снаряда она загорелась и взорвалась.

Напомним, в Украине убит командир вертолетного полка РФ. Захватчик находился на пенсии, но уехал зарабатывать на смертях украинцев в рядах ППК "Вагнер".

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