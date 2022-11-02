ВСУ показали, как превратили военную технику оккупантов в кучу металлолома (видео)

Защитники из Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады показали успешную работу по оккупантам и их технике.
Украинские защитники показали, как точными ударами уничтожают вражескую технику.
Соответствующее видео обнародовали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"Военные демилитаризуют российский металлолом", — говорится в сообщении.
На видео показана работа военных Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады. Где именно это происходило – не указано.
На кадрах видно, как ВСУ удалось поразить военную технику оккупантов, которая была размещена в лесополосе. После попадания украинского снаряда она загорелась и взорвалась.
Напомним, в Украине убит командир вертолетного полка РФ. Захватчик находился на пенсии, но уехал зарабатывать на смертях украинцев в рядах ППК "Вагнер".
Читайте также:
- На юге ВСУ нанесли около 100 огневых ударов по позициям и логистике врага – ОК "Юг"
- Плюс 800 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери российских оккупантов в сутки
- Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов (фото)