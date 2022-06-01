ВСУ показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов: видео с высоты птичьего полета

ВСУ показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов: видео с высоты птичьего полета

Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов.

На видео видно, как в одной из зон боевых действий движется российская техника, которая была замечена ВСУ и оперативно уничтожена.

Об этом сообщили Сухупутные войска ВСУ.

"Уничтожение оккупантской колонны с высоты птичьего полета", – подписали видео украинские защитники.

ВСУ оперативно уничтожили российскую колонну. Испуганные оккупанты, которым удалось выжить, бросили свою технику и начали бежать в поля.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал местных жителей не возвращаться пока домой. Он рассказал, что ВСУ на юге Украины пошли в наступление, а потому российские оккупанты подрывают мосты и усиливают обстрелы Николаева.

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