ВСУ показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов: видео с высоты птичьего полета

Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов.
На видео видно, как в одной из зон боевых действий движется российская техника, которая была замечена ВСУ и оперативно уничтожена.
Об этом сообщили Сухупутные войска ВСУ.
"Уничтожение оккупантской колонны с высоты птичьего полета", – подписали видео украинские защитники.
ВСУ оперативно уничтожили российскую колонну. Испуганные оккупанты, которым удалось выжить, бросили свою технику и начали бежать в поля.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал местных жителей не возвращаться пока домой. Он рассказал, что ВСУ на юге Украины пошли в наступление, а потому российские оккупанты подрывают мосты и усиливают обстрелы Николаева.
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