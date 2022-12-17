ВСУ показали, как за раз уничтожили несколько десятков оккупантов: "Зря скептики не верят цифре почти в 100 тыс"

Украинские военные показали, как за один раз уничтожили несколько десятков врагов.

Украинские защитники показали, как каждый день увеличивают количество "хороших россиян".

Соответствующее видео появилось на Телеграмм-канале "СтратКом ВСУ".

"Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 000 мертвых россиян. Зря. На украинской земле они умирают пачками. На этом видео можно увидеть, как в один момент минусуют пару десятков оккупантов", — сказали военные.

В ВСУ добавили, что цифра почти в сто тысяч потерь врага — это еще "очень скромные подсчеты".

Напомним, в течение суток, 17 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали 420 оккупантов. Так, общие потери России в войне против Украины приближаются к 98 тысячам солдат.

Читайте также: