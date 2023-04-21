ВСУ показали момент уничтожения российского танка (видео)

Украинские защитники из 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка уничтожили танк российских захватчиков на донецком направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале Третья Сила.

На записи можно рассмотреть, как украинский боеприпас попадает в бронемашину российских захватчиков. В результате удачной работы танк был уничтожен.

"На Донецком направлении украинские защитники демилитаризовали рашистский танк. 59 ОМПБр", — говорится в комментарии к видео.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили пять захватчиков попаданием дрона-камикадзе в грузовик, возле которого стояли российские солдаты.

Кроме того, мы ранее информировали, что с 24 февраля 2022-го по 21 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 185 050 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 630 военных.

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