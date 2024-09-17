Украинские военные взяли в плен новую партию россиян во время боев в Курской области.

Опубликованы новые кадры взятия в плен российских военных в Курской области РФ.

Соответствующее видео показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд", — говорится в подписи к видео, которое обнародовал генерал-лейтенант Павлюк.

Отмечается, что в тот день отдельная механизированная степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.

"Курская операция. После 5 дней упорных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие — поднятие белого флага", — написал Павлюк.

ВСУ показали новые кадры взятия в плен россиян в Курской области: видео

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что у Украины и России есть продвижение в Курской области. В частности, украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого, а также к западу и северу от Медвежьего.

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