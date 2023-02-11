ВСУ показали обломки сбитой российской ракеты "Калибр", которые нашли в Винницкой области: фото

Оккупанты запустили эту ракету с моря.
Воздушные сил ВСУ показали обнаруженные в Винницкой области обломки сбитой российской ракеты. Именно таким оружием российские террористы обстреливали Украину 10 февраля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные в Винницкой области 10.02.23, после массированного ракетного удара российских оккупантов. Чтобы узкие не сомневались!", — говорится в сообщении.
Ракетный обстрел Украины 10 февраля
10 февраля российские террористы устроили очередной массированный ракетный обстрел Украины. Оккупанты в очередной раз атаковали нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы во время морозов оставить украинцев без света и тепла.
Россияне выпустили по нашему государству 71 ракету, 61 из которых удалось сбить. Однако оккупанты попали по нескольким энергетическим объектам. Поэтому в нескольких регионах возникли проблемы с электроснабжением. В частности 50% Хмельницкого до сих пор без электричества.
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