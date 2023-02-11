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ВСУ показали обломки сбитой российской ракеты "Калибр", которые нашли в Винницкой области: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1572
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ показали обломки сбитой российской ракеты "Калибр", которые нашли в Винницкой области: фото

Фото: Associated Press

Оккупанты запустили эту ракету с моря.

Воздушные сил ВСУ показали обнаруженные в Винницкой области обломки сбитой российской ракеты. Именно таким оружием российские террористы обстреливали Украину 10 февраля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные в Винницкой области 10.02.23, после массированного ракетного удара российских оккупантов. Чтобы узкие не сомневались!", — говорится в сообщении.

Фото: Воздушные силы ВСУ / ©
Фото: Воздушные силы ВСУ

Ракетный обстрел Украины 10 февраля

10 февраля российские террористы устроили очередной массированный ракетный обстрел Украины. Оккупанты в очередной раз атаковали нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы во время морозов оставить украинцев без света и тепла.

Россияне выпустили по нашему государству 71 ракету, 61 из которых удалось сбить. Однако оккупанты попали по нескольким энергетическим объектам. Поэтому в нескольких регионах возникли проблемы с электроснабжением. В частности 50% Хмельницкого до сих пор без электричества.

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Дата публикации
Просмотры
1572
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