ВСУ показали погоны из картона подполковника "элитных" российских ВДВ (фото)

"Погоны из картона, гроб из полиэтилена", — пошутили украинцы в Сети.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали погоны подполковника "элитных" российских ВДВ (воздушно-десантных войск), сделанные из картона.

Фото опубликовали на странице Facebook.

"Погоны из картона для подполковника "элитных" ВДВ – похоже, с логистикой у россиян не очень. Из рубрики "Вторая армия мира" – бутафория", – говорится под фото.

Украинцы посмеялись над "второй армией мира" в комментариях.

"Погоны из картона, гроб из полиэтилена) На что заслужили) Точнее, до чего дослужились)",

"Картонно-пакетные войска))",

"И как он их обмоет?) Хотя, похоже, даже не успеет...",

"Какая армия такие и погоны", — написали в Сети.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пытался опровергнуть доклад МАГАТЭ от 6 сентября о ситуации на Запорожской атомной электростанции, но возразил сам себе. Путин запутался в своих объяснениях по поводу наличия российской военной техники на ЗАЭС.

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