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ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом с дронов - видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом с дронов - видео

Позиции РФ под Бахмутом, которые ВСУ атаковали дронами/Фото: скриншот

Украинские военные атаковали российских захватчиков под Бахмутом.

На юге Бахмута бойцы 6-й штурмовой роты 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой бригады показали кадры ликвидации солдат оккупационной армии России из беспилотников.

На кадрах видно, как военные ВСУ с дронов сбрасывают взрывчатки на позиции оккупантов.

В результате атаки среди российских захватчиков есть погибшие и раненые.

Напомним, за минувшие сутки украинские войска ликвидировали на фронте еще 850 российских оккупантов.

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Дроны со взрывчаткой по позициям оккупантов

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Дата публикации
Просмотры
370
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