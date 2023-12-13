ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом с дронов - видео

Украинские военные атаковали российских захватчиков под Бахмутом.
На юге Бахмута бойцы 6-й штурмовой роты 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой бригады показали кадры ликвидации солдат оккупационной армии России из беспилотников.
На кадрах видно, как военные ВСУ с дронов сбрасывают взрывчатки на позиции оккупантов.
В результате атаки среди российских захватчиков есть погибшие и раненые.
Напомним, за минувшие сутки украинские войска ликвидировали на фронте еще 850 российских оккупантов.
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