ВСУ показали уникальные кадры захвата позиций оккупантов в окрестностях Бахмута (видео)

В результате операции бойцы ССО уничтожили 13 и взяли в плен 5 российских военных.

В Силах спецопераций ВСУ показали уникальное видео с окраин Бахмута из захватом позиций российских войск и уничтожением врага.

Соответствующий ролик был опубликован на Facebook-странице командования ССО.

Согласно сообщению, ночью операторы ССО под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны устроили штурм опорного пункта, удерживаемого российскими оккупантами. Ранее этот пункт удерживался защитникам Украины, но был потерян в результате атак врага.

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"Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро истребило противника, оказывавшего сопротивление. Позиции врага перешли под контроль операторов Сил специальных операций", – отмечается в сообщении.

В командовании добавили, что в результате операции бойцы ССО уничтожили 13 и взяли в плен 5 российских военных.

Уникальные кадры захвата враждебных позиций и уничтожение противника в окрестностях Бахмута. Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты. Данный опорный пункт ранее удерживался украинскими военными, впрочем, был потерян в результате вражеских атак. Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро истребило противника, оказывавшего сопротивление. Позиции неприятеля перешли под контроль операторов Сил особых операций. В результате проведенной операции воины ССО Украины уничтожили 13 и взяли в плен 5 российских военных. Опубликовано Командование Сил специальных операций ВС Украины Вторник, 10 января 2023 г.

Напомним, по официальным данным ВСУ, Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта, где проходят самые ожесточенные бои. Оккупанты максимально сконцентрировали там свои боеспособные подразделения, в том числе и самые подготовленные группы ЧВК "Вагнер".

В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что захватчики во время "рождественского перемирия" перегруппировали войска, вывели бойцов "Вагнера" из-под Бахмута и перебросили практически всю компанию на Соледар.

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