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ВСУ показали видео "самоликвидации" российского БМП-2 на Угледарском направлении

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
795
Время на прочтение
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ВСУ показали видео "самоликвидации" российского БМП-2 на Угледарском направлении

Уничтожение российского БМП-2 на Угледарском направлении

Видео уничтожения российской боевой машины было снято к югу от Никольского.

Украинские воины из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев продемонстрировали видеоуничтожение противотанковыми подразделениями российского БМП-2.

Соответствующее видео было опубликовано на канале Ukrinform TV.

Сообщается, что видео уничтожение российской боевой машины было снято к югу от Никольского на Угледарском направлении.

БМП-2 российских захватчиков сначала подрывается на мини и загорается, а спустя некоторое время у него детонирует боезапас.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины высмеяло уничтожение памятника в Волчанске, который российские захватчики выдали за самолет НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине чаще раздаются сигналы воздушной тревоги, поскольку российские кафиры меняют тактику воздушного террора, активизировав свою авиацию.

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Дата публикации
Просмотры
795
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