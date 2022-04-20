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ВСУ, полицейские и спасатели во время военного положения в Украине будут лечиться бесплатно

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ВСУ, полицейские и спасатели во время военного положения в Украине будут лечиться бесплатно

Пресс-служба МВД Украины

В Украине все военные, полицейские и спасатели в военное время смогут бесплатно лечиться в медучреждениях.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, в период действия военного положения в Украине и в течение года со дня его прекращения или отмены, военные, полицейские и спасатели могут бесплатно обслуживаться в медучреждениях Минобороны и МВД.

“К этой категории относятся военнослужащие ВСУ, НГУ, ГНСУ, другие военные формирования, полицейские и лица рядового и начальствующего ГСЧС. Они смогут обслуживаться в военно-медицинских учреждениях, учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения по территориальному принципу, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи в условиях военного положения”, — отметили в МВД Украины.

Напомним, что 23-летняя девушка провела спецоперацию по спасению родных и их соседей из заблокированного Мариуполя.

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