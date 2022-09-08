ВСУ полностью освободили от оккупантов Балаклею: Зеленский опубликовал видео с украинским флагом в городе

Глава государства выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.

Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней.

Также читайте Харьковское направление является стратегически важным для деоккупации Украины: военный эксперт объяснил почему

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! До победы! Слава Украине!", — написал он.

"Господин президент, господин верховный главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен. Российско-оккупационные войска отошли. Сегодня 8 сентября 16:00. Слава Украине", — сказал один из защитников Украины.

Напомним, во вторник, 6 сентября, российские пропагандисты сообщили об украинском контрнаступлении по направлению Вербовка – Балаклея Харьковской области. Украинские власти несколько дней не комментировали это.

Читайте также: