ВСУ полностью поломали планы оккупантов и отбросили на предыдущие позиции в направлении Белогорки

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания ВСУ благоприятных условий для перехода в контрнаступление.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 августа.

Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям вдоль линии столкновения. Не прекращает ведение воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами.

"Нанес авиационных ударов неподалеку от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского", — передает командование.

Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Наши воины полностью поломали планы кафиров и отбросили на предыдущие позиции.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по поддержке действий наземной группировки войск. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, по мнению командующего обороной Николаева генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, горячая фаза войны истечет к концу 2022 года.

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