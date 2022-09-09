Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ полностью уничтожили элитный гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ — разведка

Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ полностью уничтожили элитный гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ — разведка

Вооруженные силы Украины полностью разбили 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк, дислоцировавшийся в Пскове.

По данным украинской военной разведки, украинские военные уничтожили целый полк во время продолжающейся контрнаступательной операции.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

"Известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии", — сказано в сообщении.

Также в ГУР добавляют, что в результате контрнаступления Сил обороны Украины по нескольким направлениям оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений.

Напомним, на юге ВСУ продвинулись вглубь позиций российских военных до нескольких десятков километров. В то же время в оперативном командовании "Юг" пока не раскрывают названия освобожденных населенных пунктов, потому что российские военные продолжают активную деятельность дистанционно.

Въезд запрещен: россиянам устроили новый железный занавес

Въезд запрещен: россиянам устроили новый железный занавес

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация