ВСУ полностью уничтожили элитный гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ — разведка

Вооруженные силы Украины полностью разбили 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк, дислоцировавшийся в Пскове.
По данным украинской военной разведки, украинские военные уничтожили целый полк во время продолжающейся контрнаступательной операции.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.
"Известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии", — сказано в сообщении.
Также в ГУР добавляют, что в результате контрнаступления Сил обороны Украины по нескольким направлениям оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений.
Напомним, на юге ВСУ продвинулись вглубь позиций российских военных до нескольких десятков километров. В то же время в оперативном командовании "Юг" пока не раскрывают названия освобожденных населенных пунктов, потому что российские военные продолжают активную деятельность дистанционно.
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