ВСУ полностью уничтожили всю технику российских оккупантов, которую они накапливали под Мелитополем, и штаб из руководителей

Также ВСУ разбили штаб с начальством оккупантов под Мелитополем.
Вечером 13 марта Вооруженные силы Украины разбили колонну российской техники в количестве почти 200 единиц, которую они накапливали под Мелитополем.
Об этом сообщает советник МВД Антон Геращенко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
"2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем, была наголову разбита нашей артиллерией! И штаб с начальством оккупантов под Милитополем, над которым мучились два дня, тоже разнесли. Итого к победе", – отметил Геращенко.
Виталий Ким отметил, что это лучший подарок на день рождения. "200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченной и взятой в окружение – это самый лучший подарок! Слава ВСУ", — написал он.
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