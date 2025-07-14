Дрон / © iStock

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Украинауже законтрактовала десятки тысяч дронов-перехватчиков, которые используются для борьбы с вражескими беспилотниками типа «шахед».

Об этом заявил глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов в интервью изданию Бабель.

По его словам, процесс контрактирования зависит от двух ключевых факторов: возможностей украинских производителей и финансовых возможностей государственного бюджета.

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«Десятки тысяч. Это то, что мы уже законтрактовали, и будем контрактовать дальше. Наше контрактование сейчас, с одной стороны, упирается в способность производителя, с другой стороны — в способность государственного бюджета. Все то, на что будет способен государственный бюджет, мы точно законтрактуем», — рассказал он.

Он добавил, что в случае, если внутренний ресурс бюджета будет исчерпан, могут быть привлечены внешние партнеры — в частности по модели, когда страны ЕС финансируют закупку украинской продукции для нужд Вооруженных сил Украины и чтобы эти дроны передавали нам как международно-техническую помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал о производстве дронов-перехватчиков