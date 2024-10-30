ВСУ получат на вооружение универсальный пулемет: какие у него характеристики

Пулемет можно будет использовать на специальных станках-треногах на боевых позициях, огневых сооружениях или легкобронированной технике.

Министерство обороны Украины кодифицировало универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62х51 мм НАТО и допустило его к эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Пулемет SAR 762 MT превосходит аналогичный пулемет "Печениг" благодаря быстросменному стволу, позволяющему почти непрерывно вести огонь, а также регулируемому газовому клапану для настройки интенсивности стрельбы.

В Минобороны Украины отметили, что пулемет SAR 762 MT обладает высоким ресурсом корпуса и ствола, что обеспечивает его эффективное использование в экстремально низких температурах, а также в условиях тропического климата.

Напомним, с начала полномасштабной войны страны Запада предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов. ТСН.ua рассказывает о видах оружия, которые получили Вооруженные силы Украины.

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