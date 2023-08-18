ВСУ получат сотни ударных дронов Vampire украинского производства: появилось видео

Воины будут применять дроны для уничтожения бронированных автомобилей и танков.

Украинские защитники в скором времени получают более 270 ударных беспилотников Vampire от проекта "Армии дронов".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он рассказал, что речь идет о коптерах украинского производства, которые могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

"Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов", — говорится в сообщении.

Также читайте Вступление в НАТО в обмен на территории: в Раде отреагировали на скандальное заявление представителя Альянса

Отмечается, что каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.

"Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее", — заверил Федоров.

ВСУ получат сотни ударных дронов

Добавим, что военнослужащим 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые ведут контрнаступление в самом аду в Запорожском направлении, срочно необходима помощь.

Читайте также: