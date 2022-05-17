"ВСУ получат существенное преимущество": в МВД предположили, когда удастся отвоевать Донбасс

Украинские военные отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных пределах, когда получат достаточное количество оружия и пойдут в контрнаступление. Бойцы не остановятся на рубежах ОРДЛО.

На сегодняшний день к украинским военным уже прибывает очень много военной техники, а у российских оккупантов ее становится меньше.

Об этом рассказал советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов в эфире "24 канала".

"Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что у России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение", – сказал замминистра.

В то же время только увеличивается перечень населенных пунктов, где российских оккупантов разбивают украинские защитники. Речь идет как о живой силе, так и о технике.

"Мы смогли остановить врага и не дали ему возможности двигаться дальше. А уже теперь мы еще и проводим успешные контроперации на отдельных участках фронта. По состоянию на данный момент мы располагаем достаточным запасом резервистов и военной техники", – сообщил Смирнов.

Он заверил, что вскоре украинские силы будут преобладать на стороной противника.

"И эта чаша весов пока на стороне оккупантов, но это преимущество стремительно сокращается. И мы убеждены, что очень скоро силы будут равными, а затем и ВСУ получат существенное преимущество, которое мы увидим на карте освобожденных территорий", – сказал замглавы МВД.

Напомним, по данным Минобороны Великобритании, в ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит очень полагаться на массированные артиллерийские обстрелы, пытаясь возобновить темп своего продвижения на Донбассе.

Россияне обстреляли 25 населенных пунктов на востоке: актуальная информация о ситуации в горячих точках

Читайте также: