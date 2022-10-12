ВСУ получат возможности, в которых они будут нуждаться — глава Пентагона

Контактная группа по обороне Украины продолжит поставлять ВСУ возможности, в которых они будут нуждаться в тяжелых будущих неделях, месяцах и годах.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Контактная группа по обороне Украины подчеркнула совместное обязательство продолжать поставлять защитникам Украины возможности, в которых они будут нуждаться в тяжелых следующих неделях, месяцах и годах", — сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, в группе обсудили пути, чтобы сделать еще больше, чтобы тренировать украинских военных, которые настолько впечатляюще используют новые возможности.

Остин сказал об этом во время пресс-конференции по результатам встречи Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 12 октября.

В то же время он подчеркнул, что в то время как увеличивается долгосрочная поддержка Украины, ключевое значение имеют прозрачность и подотчетность.

"На сегодняшней встрече мы обсудили меры подотчетности, которые используют Украина, чтобы убедиться, что передовое оружие полностью отслеживается", — сказал Остин.

Системы ПВО для Украины: что известно

Предоставление Украине систем противовоздушной обороны было главной темой заседания в формате Рамштайн, первая часть которого состоялась 12 октября.

Еще до встречи украинский президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях прогресса по предоставлению систем ПВО, ПРО, других видов вооружения и боеприпасов.

На "Рамштайне" министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро.

Отметим, что 11 октября Украина получила от Германии систему ПВО IRIS-T.