ВСУ получили электробайки украинского производства: в чем их особенность

Партию электрических велосипедов ELEEK Atom получила ВСУ Украины. ELEEK Atom созданы специально для армии на основе пожеланий военных. Характеристики, особенности электровелосипеда - в материале ТСН.ua
Об этом сообщил заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов. Эта партия создана с учетом нужд военных.
История создания ELEEK Atom
Украинская компания из Тернополя ELEEK, специализирующаяся на производстве электрических велосипедов, начала выпуск электробайков для ВСУ. ELEEK Atom изготовлен не с нуля, это производная известного Atoma. Модель испытана и доработана с учетом пожеланий и нужд наших бойцов. Новый ELEEK Atom – это скоростной электрический велосипед повышенной проходимости.
Особенности электрического велосипеда ELEEK Atom
- Электровелосипеды легкие и практически бесшумные, что позволяет подъезжать незамеченными на них к позициям врага.
- Максимальная скорость до 90 км/ч
- На одном заряде электрические велосипеды могут проезжать в 100-150 км.
- Помимо USB-порта у электровелосипедов имеется дополнительный выход на 220 В, что позволяет военным использовать любое доступное штатное зарядное устройство. Ранее военнослужащим приходилось брать с собой дополнительные павербанки. В этой модели одним из самых главных достоинств как раз является возможность не брать их с собой.
- У модели усилена подвеска и шины для бездорожья.
- Предусмотрена функция контроля температуры батареи.
Технические характеристики ELEEK Atom
- Мощность двигателя – 3 000 Вт (4 к/с.),
- Максимальная скорость – 90 км/ч,
- Запас хода – 100-150 км,
- Время полной зарядки – 5 часов.
Стоимость ELEEK Atom
Электробайк украинского производства стоит около 127-133 тыс. грн. Сегодня идет сбор средств на следующую партию такой техники.