ВСУ получили электробайки украинского производства: в чем их особенность

ВСУ получили электробайки украинского производства: в чем их особенность

Партию электрических велосипедов ELEEK Atom получила ВСУ Украины. ELEEK Atom созданы специально для армии на основе пожеланий военных. Характеристики, особенности электровелосипеда - в материале ТСН.ua

Об этом сообщил заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов. Эта партия создана с учетом нужд военных.

История создания ELEEK Atom

Украинская компания из Тернополя ELEEK, специализирующаяся на производстве электрических велосипедов, начала выпуск электробайков для ВСУ. ELEEK Atom изготовлен не с нуля, это производная известного Atoma. Модель испытана и доработана с учетом пожеланий и нужд наших бойцов. Новый ELEEK Atom – это скоростной электрический велосипед повышенной проходимости.

Особенности электрического велосипеда ELEEK Atom

Электровелосипеды легкие и практически бесшумные , что позволяет подъезжать незамеченными на них к позициям врага.

и практически , что позволяет подъезжать незамеченными на них к позициям врага. Максимальная скорость до 90 км/ч

На одном заряде электрические велосипеды могут проезжать в 100-150 км.

Помимо USB-порта у электровелосипедов имеется дополнительный выход на 220 В , что позволяет военным использовать любое доступное штатное зарядное устройство. Ранее военнослужащим приходилось брать с собой дополнительные павербанки. В этой модели одним из самых главных достоинств как раз является возможность не брать их с собой .

, что позволяет военным использовать любое доступное штатное зарядное устройство. Ранее военнослужащим приходилось брать с собой дополнительные павербанки. В этой модели одним из самых главных достоинств как раз является . У модели усилена подвеска и шины для бездорожья.

Предусмотрена функция контроля температуры батареи.

Технические характеристики ELEEK Atom

Мощность двигателя – 3 000 Вт (4 к/с.),

Максимальная скорость – 90 км/ч,

Запас хода – 100-150 км,

Время полной зарядки – 5 часов.

Стоимость ELEEK Atom

Электробайк украинского производства стоит около 127-133 тыс. грн. Сегодня идет сбор средств на следующую партию такой техники.