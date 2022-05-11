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ВСУ получили электробайки украинского производства: в чем их особенность

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ВСУ получили электробайки украинского производства: в чем их особенность

Партию электрических велосипедов ELEEK Atom получила ВСУ Украины. ELEEK Atom созданы специально для армии на основе пожеланий военных. Характеристики, особенности электровелосипеда - в материале ТСН.ua

Об этом сообщил заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов. Эта партия создана с учетом нужд военных.

История создания ELEEK Atom

Украинская компания из Тернополя ELEEK, специализирующаяся на производстве электрических велосипедов, начала выпуск электробайков для ВСУ. ELEEK Atom изготовлен не с нуля, это производная известного Atoma. Модель испытана и доработана с учетом пожеланий и нужд наших бойцов. Новый ELEEK Atom – это скоростной электрический велосипед повышенной проходимости.

Особенности электрического велосипеда ELEEK Atom

  • Электровелосипеды легкие и практически бесшумные, что позволяет подъезжать незамеченными на них к позициям врага.
  • Максимальная скорость до 90 км/ч
  • На одном заряде электрические велосипеды могут проезжать в 100-150 км.
  • Помимо USB-порта у электровелосипедов имеется дополнительный выход на 220 В, что позволяет военным использовать любое доступное штатное зарядное устройство. Ранее военнослужащим приходилось брать с собой дополнительные павербанки. В этой модели одним из самых главных достоинств как раз является возможность не брать их с собой.
  • У модели усилена подвеска и шины для бездорожья.
  • Предусмотрена функция контроля температуры батареи.

Технические характеристики ELEEK Atom

  • Мощность двигателя – 3 000 Вт (4 к/с.),
  • Максимальная скорость – 90 км/ч,
  • Запас хода – 100-150 км,
  • Время полной зарядки – 5 часов.

Стоимость ELEEK Atom

Электробайк украинского производства стоит около 127-133 тыс. грн. Сегодня идет сбор средств на следующую партию такой техники.

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