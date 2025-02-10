ВСУ получили истребители Mirage 2000-5F: в Forbes рассказали, что грозит россиянам

Французы модифицировали сверхзвуковые одноместные самолеты Mirage 2000-5, поставленные Украине. Эти истребители могут быть вооружены крылатыми ракетами SCALP-EG, которые Париж также снабжает ВСУ.

Как сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, эти истребители расширят возможности украинских Воздушных сил по нанесению глубоких ударов. К примеру, по командным пунктам россиян. Mirage дополнят флот F-16 в рамках обновления потрепанных украинских ПС ВСУ, которые в основном обходились несколькими сотнями советских боевых самолетов.

"Военно-воздушные силы потеряли около 100 этих старых самолетов. 85 F-16 и, возможно, дюжина или больше Mirage 2000 дополнят существующие советские модели", — подчеркнул аналитик.

Акс отмечает, что Mirage могут выполнять задачи по атакам наземных целей, потому что французские специалисты доработали эти истребители не только для перевозки SCALP-EG, но и для транспортировки планирующих бомб Hammer, которые Украина получает из Франции. По словам SCALP-EG имеют решающее значение. Ракеты, весом 1,3 тонны, дальность действия которых составляет 250 км, с тандемными боеголовками, способными пробивать бункеры, могут поражать оккупантов там, где они самые уязвимые — в их штаб-квартирах.

Аналитик отметил, что "Миражи" будут полезны только в том случае, если у них будет достаточно боеприпасов.

"Неясно, сколько SCALP-EG Украина получила от Франции и Италии. Возможно, всего 100. Также неясно, сколько ракет осталось у Украины после многих лет тяжелых боев", — подчеркнул Дэвид Акс.

Напомним, Украина получила первые французские истребители Mirage 2000-5F от Франции. Известно, что Mirage 2000-5F были сняты с вооружения французских воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач, чем раньше.

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