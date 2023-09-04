ВСУ получили конфискованную амуницию на 2,9 млн грн — фото

Одной из воинских частей ВСУ передали бронежилеты, плитоноски, каски, оптические прицелы, магазины и тепловизоры стоимостью 2,9 миллиона гривен, которые изъяли в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Бюро экономической безопасности.

По результатам санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей изъяты бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и другое военное имущество без соответствующих сертификатов. Также отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение и легальный ввоз на территорию Украины.

Бронежилеты и каски, переданные ВСУ.

Бронежилеты и каски, переданные ВСУ.

"Эти товары были изъяты при расследовании в уголовном производстве по незаконному использованию товаров гуманитарной помощи, а также уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве работники военкомата нелегально переправляли мужчин за границу – схема.

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