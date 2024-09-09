ВСУ получили новые гранаты украинского производства: какие они и что о них известно

Ранее в Украине не было производства такого типа гранат
Министерство обороны Украины утвердило к использованию в армии новую оборонительную осколочную гранату, которая является аналогом советской Ф-1. Этот боеприпас, сделанный в Украине, отвечает современным требованиям для ближнего боя. Раньше в стране не было производства таких гранат.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Этот боеприпас, сделанный в Украине, отвечает современным требованиям для ближнего боя. Раньше в стране не было производства таких гранат.
Ручная оборонительная граната предназначена для поражения живой силы врага на открытых местностях, и через ее мощность использовать ее следует только из укрытий.
Кроме того, Минобороны приняло на вооружение и ручную наступательную гранату с дистанционным действием, аналог советской РГД-5, серийное производство которой уже налажено в Украине.
Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management для защиты мобильных военных устройств.
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