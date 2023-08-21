Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ получили очередной комплекс борьбы с вражескими дронами при содействии Favbet Foundation

Дата публикации
Просмотры
160
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ получили очередной комплекс борьбы с вражескими дронами при содействии Favbet Foundation

С начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей.

Подразделение Вооруженных Сил Украины получило очередной аппаратный комплекс подавления каналов управления БПЛА KVS ANTIDRON G-6 при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Аппарат используется украинскими защитниками для подавления активности вражеских коммерческих БПЛА при разведке, коррекции артиллерии и других целей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот «Армии дронов».

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
160
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация