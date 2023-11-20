ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции «Єдність», – Федоров

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства и передали для 19 воинских частей. Эти мощные «птички» помогут более эффективно поражать враждебные позиции и технику», – написал Федоров.

В общей сложности Силы обороны получат 10 000 дронов-камикадзе.

Как сообщали СМИ, один из самых больших донатов, 10 млн грн, поступил при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Ранее при содействии фонда ВСУ получили 53 новых внедорожника для ударных рот «Армии дронов».