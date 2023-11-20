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ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции «Єдність», – Федоров

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ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции «Єдність», – Федоров

Вооруженные Силы Украины получили первые 3 000 FPV-дронов благодаря операции « Єдність» – совместному собранию UNITED24, «Вернись живым» и monobank.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства и передали для 19 воинских частей. Эти мощные «птички» помогут более эффективно поражать враждебные позиции и технику», – написал Федоров.

В общей сложности Силы обороны получат 10 000 дронов-камикадзе.

Как сообщали СМИ, один из самых больших донатов, 10 млн грн, поступил при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

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Ранее при содействии фонда ВСУ получили 53 новых внедорожника для ударных рот «Армии дронов».

Дата публикации
Просмотры
265
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