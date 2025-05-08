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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ВСУ получили приказ стрелять только в ответ – что происходит на фронте

ВСУ на Покровском направлении и юге получили приказ стрелять только в ответ. В то же время армия РФ продолжает обстрелы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины. / © Getty Images

Украинские военные на Покровском направлении и на юге получили распоряжение открывать ответный огонь.

Об этом сообщили бойцы трех подразделений ВСУ в комментарии "Суспільному".

По их словам, подобный приказ был и во время так называемого пасхального перемирия. Несмотря на это, с полуночи 8 мая российские войска продолжают артиллерийские обстрелы, сбрасывают взрывчатку с дронов и применяют FPV-дроны.

Также в Херсонской области не прекращаются позиционные бои, что, по словам военных, говорит о нарушении договоренностей со стороны России.

Ранее мы писали, что хотя трехдневное перемирие по случаю Дня победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным, уже началось, оккупанты продолжают наносить удары по территории Украины. В ночь на 8 мая во вражеский обстрел попали города на Донетчине и Сумщине.

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