ВСУ попали по большому скоплению оккупантов в Каховке: "Очень хорошо разлетались"

ВСУ в Каховке на Херсонщине нанесли точный удар по большому скоплению российских войск.

Об этом советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил в Сети.

"В Каховке прилет по большому скоплению оккупантов, которые базировались на станции переливания крови. Местные говорят, что очень хорошо разлетались", — говорится в заявлении.

Хлань также проинформировал, что оккупанты перемещают свою технику на левый берег Днепра, а украинские силы ее уничтожают. К примеру, 9 ноября "знатно взрывалось в Олешках".

Что происходит на Херсонщине

В Генштабе ВСУ сообщили, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области еще продолжаются, поэтому информацию об отходе российских войск пока нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить.

В ОК "Юг" сообщили, что враг перемещает вооружение и технику в Херсонской области, однако часть российских войск до сих пор находится на правобережье.

В то же время главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что только за 9 ноября украинские защитники освободили 12 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал своим войскам отойти от Херсона, ведь там им угрожало оцепление, сообщили аналитики издания Financial Times.

Ожесточенные бои за Херсонщину: фронт содрогается и днем и ночью

Читайте также: