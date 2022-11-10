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ВСУ попали по большому скоплению оккупантов в Каховке: "Очень хорошо разлетались"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1109
Время на прочтение
2 мин
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ВСУ попали по большому скоплению оккупантов в Каховке: "Очень хорошо разлетались"

Фото: Associated Press

Российские захватчики базировались на станции переливания крови.

ВСУ в Каховке на Херсонщине нанесли точный удар по большому скоплению российских войск.

Об этом советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил в Сети.

"В Каховке прилет по большому скоплению оккупантов, которые базировались на станции переливания крови. Местные говорят, что очень хорошо разлетались", — говорится в заявлении.

Хлань также проинформировал, что оккупанты перемещают свою технику на левый берег Днепра, а украинские силы ее уничтожают. К примеру, 9 ноября "знатно взрывалось в Олешках".

Что происходит на Херсонщине

В Генштабе ВСУ сообщили, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области еще продолжаются, поэтому информацию об отходе российских войск пока нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить.

В ОК "Юг" сообщили, что враг перемещает вооружение и технику в Херсонской области, однако часть российских войск до сих пор находится на правобережье.

В то же время главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что только за 9 ноября украинские защитники освободили 12 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал своим войскам отойти от Херсона, ведь там им угрожало оцепление, сообщили аналитики издания Financial Times.

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Дата публикации
Просмотры
1109
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