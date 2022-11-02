ВСУ попали по российским системам ПВО в Херсоне, из которых враг атаковал Николаев

Пораженные вражеские системы ПВО даже запечатлены на фото.
Украинские военные нанесли удачный удар по российским войскам в Херсоне, попав по вражеским системам противовоздушной обороны.
Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил в Сети 2 ноября.
"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") попали в системы ПВО, которые к тому же обстреливали Николаев", – говорится в заявлении.
"Остатками техники можно насладиться на фото", — добавил Хлань.
Напомним, ранее днем 2 ноября в Херсоне были слышны звуки взрывов. Сообщалось о возможных попаданиях в Антоновский мост.
Заметим, Россия продолжает опрокидывать войска и технику через Днепр в ожидании наступления ВСУ на Херсон. Оккупанты готовятся к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с правого берега и собрали плавсредства для быстрого бегства.
Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что командование российских войск уже смирилось с тем, что они лишатся правобережной части Херсонщины, а бои будут имитировать. На эту имитацию отправят наименее ценный ресурс, а эвакуация ценного будет обеспечена в течение 2-х недель.
По оценкам американской разведки, ВСУ могут до декабря продвинуться на Донбассе и освободить Херсон.
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