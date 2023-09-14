ВСУ попали в российского оккупанта из FPV-дрона: эпический момент попал на видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов на нашей земле.
Воины нанесли точный удар по оккупанту, пытавшемуся спрятаться в окопе.
Соответствующее видео показал журналист Юрий Бутусов.
На кадрах из трех ракурсов видно прямое попадание украинского FPV-дрона в российского оккупанта. По словам Бутусова, точный выстрел произвели бойцы 82-й бригады ДШВ ВСУ.
Больше видео с фронта
Силы обороны Украины 12 сентября нанесли мощный удар по позициям россиян. Момент удалось зафиксировать на видео, которое показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Кроме того, в Херсонской области украинские воины уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Предел-Э" и станцию РЭБ "Леер-2". Видео попадания показал украинский блоггер и общественный деятель Денис Казанский.
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