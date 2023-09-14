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ВСУ попали в российского оккупанта из FPV-дрона: эпический момент попал на видео

ВСУ попали в российского оккупанта из FPV-дрона: эпический момент попал на видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
325
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ попали в российского оккупанта из FPV-дрона: эпический момент попал на видео

Момент попадания в оккупанта/Скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов на нашей земле.

Воины нанесли точный удар по оккупанту, пытавшемуся спрятаться в окопе.

Соответствующее видео показал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах из трех ракурсов видно прямое попадание украинского FPV-дрона в российского оккупанта. По словам Бутусова, точный выстрел произвели бойцы 82-й бригады ДШВ ВСУ.

ВСУ попали в российского оккупанта из FPV-дрона: момент попал на видео

ВСУ попали в российского оккупанта из FPV-дрона: момент попал на видео

Больше видео с фронта

Силы обороны Украины 12 сентября нанесли мощный удар по позициям россиян. Момент удалось зафиксировать на видео, которое показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, в Херсонской области украинские воины уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Предел-Э" и станцию РЭБ "Леер-2". Видео попадания показал украинский блоггер и общественный деятель Денис Казанский.

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Дата публикации
Просмотры
325
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