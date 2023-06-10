ВСУ попали в штаб оккупантов на Арабатской косе, который посещал Путин (видео)

По объектам на Арабатской Стрелке и в Железном порту Херсонской области были нанесены удары.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет. Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока оккупированный Крым", - написал он.

По данным OSINT-разведчика Benjamin Pittet, украинские ракеты поразили штаб российской оперативной группировки "Днепр" на Арабатской стрелке, располагавшейся на базе отдыха "Бригантина". Туда в апреле 2023 года приезжал президент России Владимир Путин.

Напомним, в ночь на субботу, 10 июня, два мощных взрыва прогремели в Крыму. По предварительной информации, "бавовна" произошла возле железнодорожного вокзала.

ВСУ попали по объектам оккупантов на Арабатке и железном порту

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