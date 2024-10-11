ВСУ попали в "жесткую" засаду в Курской области: детали Forbes о потерях Украины

Украинские вооруженные силы 6 августа вторглись в Курскую область, а 12 сентября отдельные украинские силы начали второе вторжение с целью зажать тысячи россиян между украинцами и границей. Впрочем, вероятно, ВСУ попали в "жестокую" засаду.

Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что украинские силы, похоже, застряли к югу от города Веселое и попали там в "жестокую засаду", потеряв свою ценную технику.

По информации Акса, в районе 20 сентября ВСУ с боевыми машинами "Мардер" немецкого производства, шведскими боевыми машинами CV90 и танками Strv 122 двинулись по главной дороге, соединяющей Веселое с Глушковым. Однако там они столкнулись со 106-й воздушно-десантной дивизией. Используя мины, артиллерию, противотанковые ракеты и беспилотники, россияне отразили эту атаку украинцев, а также последующие.

"На видеозаписи из беспилотника, опубликованной 106-й воздушно-десантной дивизией на этой неделе, показано 15 или 16 уничтоженных украинских машин, включая некоторые из лучших боевых машин украинцев: один или два CV90, Marder, M-2, а также Stryker", – пишет в своем материале Акс.

В Курской операции Украина использует одни из лучших бригад и батальонов. Впрочем, говорится в материале, даже эти элитные формирования с трудом пробиваются через Веселое и Глушково.

"Пока украинцы не смогут продвинуться по главной дороге, соединяющей эти населенные пункты, их цель — встреча с основными своими силами — так и будет оставаться нереализованной", — говорится в материале Forbes.

В свою очередь, армия РФ также испытывает значительные трудности на этом участке. Они теряют технику в огромном количестве. Однако проблема в том, отмечает Акс, что у россиян гораздо больше техники, которую они могут потерять.