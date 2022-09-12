ВСУ пополнили обменный фонд офицерами РФ: эксперт объяснил, поможет ли это возвращению защитников "Азовстали"

В настоящее время продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.

Украина во время активного контрнаступления в Харьковской области пополнила обменный фонд российскими офицерами, которых можно обменять на защитников "Азовстали".

Об этом 12 сентября в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Могу сказать, что обменный фонд пополнился достаточно существенно, в частности, офицерами российской армии, которые очень ценны… Возможно, что это действительно ускорит переговоры по возвращению наших военных, в том числе героических защитников "Азовстали", — сказал он.

В то же время Мусиенко отметил, что в настоящее время точных цифр, на сколько ВСУ пополнили обменный фонд, назвать нельзя. "Можем оперировать данными, что по меньшей мере на сто единиц выросло количество захваченной украинскими силами техники россиян. Это танки, артиллерийские системы, самоходные системы", — сказал Мусиенко, уточнив, что на самом деле количество техники может быть больше. Также большое количество боеприпасов было оставлено российскими войсками во время бегства из Харьковской области.

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Стоит отметить, что в Харьковской области успешно продолжается контрнаступление ВСУ, которые освободили уже от российских оккупантов десятки населенных пунктов. Как отметили в Генштабе ВСУ, в настоящее время продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, при отступлении российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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