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ВСУ поразили аэродром «Саваслейка»: повреждены пять российских самолетов, которые бомбили Украину
Пять российских боевых самолетов получили повреждения после удара ВСУ по аэродрому «Саваслейка».
Силы обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военным объектам оккупантов 24 ноября и в ночь на 25 ноября. Под прицелом оказался стратегический российский аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области.
Как сообщают в Генштабе, повреждения получили сразу пять российских бортов — три истребителя МиГ-31 и два бомбардировщика Су-34.
ВСУ повредили пять самолетов, которые бомбили Украину
В Генштабе отметили, что именно с этого аэродрома поднимаются в небо истребители МиГ-31, вооруженные ракетами «Кинжал», которыми враг атакует украинские города.
На какое-то время поврежденная авиация выведена из строя, но точный масштаб разрушений и окончательное количество пораженных самолетов еще выясняются. В командовании отмечают, что результаты могут оказаться еще лучше.
Кроме авиабазы, украинские защитники существенно проредили ПВО россиян и тыловое обеспечение на временно оккупированных территориях на востоке.
В Луганской области вблизи поселка Караван-Сладкий под удар попала вражеская радиолокационная станция П-18. Поскольку эта система отвечает за дальнее обнаружение воздушных целей и передачу координат для российской ПВО, ее выведение из строя лишило радиолокационное поле захватчиков еще одного важного «глаза».
В районе Новосветловки в Луганской области украинские бойцы попали в два хранилища с горюче-смазочными материалами и один склад материально-технических средств. Еще один объект с материально-техническим обеспечением накрыли огнем недалеко от Распасеевки.
Вблизи поселка Агрономическое в Донецкой области вспыхнул вражеский склад с горючим, а в районе Нового Света был поражен арсенал боеприпасов.
«Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины», — добавили в Генштабе.
Что происходит в Курской области: последние новости
Напомним, 8-й корпус Десантно-штурмовых войск ВС Украины официально опроверг информацию о якобы «новой Курской операции», прорыве границы РФ и захвате российских сёл, назвав эти сообщения неправдивыми.
На самом же деле на границе в Сумской области продолжаются ежедневные бои, а локальное улучшение тактического положения украинских подразделений на Северо-Слобожанском направлении в соцсетях ошибочно восприняли за наступление.
Военные подчеркнули, что «наступления» или «операции» в полосе ответственности корпуса нет, а распространение вымышленных «побед» из анонимных источников вредит так же, как и «зрада», поскольку формирует ложные ожидания и ведет к разочарованию.