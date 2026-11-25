ВСУ атаковали аэродром «Саваслейка»

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Силы обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военным объектам оккупантов 24 ноября и в ночь на 25 ноября. Под прицелом оказался стратегический российский аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области.

Как сообщают в Генштабе, повреждения получили сразу пять российских бортов — три истребителя МиГ-31 и два бомбардировщика Су-34.

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ВСУ повредили пять самолетов, которые бомбили Украину

В Генштабе отметили, что именно с этого аэродрома поднимаются в небо истребители МиГ-31, вооруженные ракетами «Кинжал», которыми враг атакует украинские города.

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На какое-то время поврежденная авиация выведена из строя, но точный масштаб разрушений и окончательное количество пораженных самолетов еще выясняются. В командовании отмечают, что результаты могут оказаться еще лучше.

Кроме авиабазы, украинские защитники существенно проредили ПВО россиян и тыловое обеспечение на временно оккупированных территориях на востоке.

В Луганской области вблизи поселка Караван-Сладкий под удар попала вражеская радиолокационная станция П-18. Поскольку эта система отвечает за дальнее обнаружение воздушных целей и передачу координат для российской ПВО, ее выведение из строя лишило радиолокационное поле захватчиков еще одного важного «глаза».

В районе Новосветловки в Луганской области украинские бойцы попали в два хранилища с горюче-смазочными материалами и один склад материально-технических средств. Еще один объект с материально-техническим обеспечением накрыли огнем недалеко от Распасеевки.

Вблизи поселка Агрономическое в Донецкой области вспыхнул вражеский склад с горючим, а в районе Нового Света был поражен арсенал боеприпасов.

«Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины», — добавили в Генштабе.

Что происходит в Курской области: последние новости

Напомним, 8-й корпус Десантно-штурмовых войск ВС Украины официально опроверг информацию о якобы «новой Курской операции», прорыве границы РФ и захвате российских сёл, назвав эти сообщения неправдивыми.

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На самом же деле на границе в Сумской области продолжаются ежедневные бои, а локальное улучшение тактического положения украинских подразделений на Северо-Слобожанском направлении в соцсетях ошибочно восприняли за наступление.

Военные подчеркнули, что «наступления» или «операции» в полосе ответственности корпуса нет, а распространение вымышленных «побед» из анонимных источников вредит так же, как и «зрада», поскольку формирует ложные ожидания и ведет к разочарованию.

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