Новая победа украинских дронов: ВСУ поразили два "Тора" и "БУК-М3" с рекордного расстояния

Такие точные удары демонстрируют высокую эффективность украинских дронов и способность ВСУ проводить операции на больших расстояниях, что значительно повышает их боевой потенциал в борьбе с оккупантами.

Украинские защитники нанесли впечатляющие удары по российским зенитно-ракетным комплексам, продемонстрировав новый уровень эффективности FPV-дронов. В течение двух дней были уничтожены два ЗРК "Тор" на рекордном расстоянии — 41 км, что стало значительным достижением для украинских военных.

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала.

По информации обозревателя, первый удар по "Тору" был нанесен с расстоянии 41 км, что является новым рекордом для дронов. А 22 января стало известно об успешном ударе по системе "БУК-М3".

Согласно другим данным, атакованные комплексы находились на глубине более 25 км в Запорожской и Белгородской областях.

ВСУ поразили "Тор" и "БУК-М3" на рекордном расстоянии: новые победы украинских дронов

Напомним, украинские войска восстановили утраченные позиции под Покровском. В то же время российские войска продвинулись вблизи Торецка, Часов Яра, Покровска и Курахово.

Читайте также: