Война
578
1 мин

ВСУ поразили ключевое предприятие ВПК РФ, без которого невозможен ремонт бронетехники

Предприятие производило критически важные коннекторы для систем управления ракетами, авиации и бронетехники.

Кирилл Шостак
Беспилотник ВСУ

В российской Брянской области было поражено ключевое предприятие военно-промышленного комплекса РФ - Карачевский завод "Электродеталь".

Эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Завод "Электродеталь" специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов. Эти составляющие являются базовыми элементами для русской военной техники.

Стратегическая важность пораженного объекта

Продукция этого завода критически необходима для широкого спектра вооружений и систем:

  • Ракетные системы: используется в системах управления ракетами.

  • Авиация и космос: задействована в авиационной и космической технике.

  • Бронетехника: незаменима для танков, БТРов и другой бронетехники.

  • Связь: поставляется для комплексов связи и устройств управления.

Фактически, Электродеталь является ключевым звеном в военно-промышленной цепочке России. Без ее продукции, насчитывающей десятки тысяч наименований соединителей для замкнутых контуров электроники боевых систем, срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.

Ранее сообщалось, что в результате массированных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессорки экспорт дизеля упал до самых низких показателей за последние пять лет.

