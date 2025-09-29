ВСУ поразили ключевое предприятие ВПК РФ, без которого невозможен ремонт бронетехники

Беспилотник ВСУ

Реклама

В российской Брянской области было поражено ключевое предприятие военно-промышленного комплекса РФ - Карачевский завод "Электродеталь".

Эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Завод "Электродеталь" специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов. Эти составляющие являются базовыми элементами для русской военной техники.

Реклама

Стратегическая важность пораженного объекта

Продукция этого завода критически необходима для широкого спектра вооружений и систем:

Ракетные системы: используется в системах управления ракетами.

Авиация и космос: задействована в авиационной и космической технике.

Бронетехника: незаменима для танков, БТРов и другой бронетехники.

Связь: поставляется для комплексов связи и устройств управления.

Фактически, Электродеталь является ключевым звеном в военно-промышленной цепочке России. Без ее продукции, насчитывающей десятки тысяч наименований соединителей для замкнутых контуров электроники боевых систем, срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.

Ранее сообщалось, что в результате массированных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессорки экспорт дизеля упал до самых низких показателей за последние пять лет.