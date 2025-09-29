- Дата публикации
ВСУ поразили ключевое предприятие ВПК РФ, без которого невозможен ремонт бронетехники
Предприятие производило критически важные коннекторы для систем управления ракетами, авиации и бронетехники.
В российской Брянской области было поражено ключевое предприятие военно-промышленного комплекса РФ - Карачевский завод "Электродеталь".
Эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Завод "Электродеталь" специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов. Эти составляющие являются базовыми элементами для русской военной техники.
Стратегическая важность пораженного объекта
Продукция этого завода критически необходима для широкого спектра вооружений и систем:
Ракетные системы: используется в системах управления ракетами.
Авиация и космос: задействована в авиационной и космической технике.
Бронетехника: незаменима для танков, БТРов и другой бронетехники.
Связь: поставляется для комплексов связи и устройств управления.
Фактически, Электродеталь является ключевым звеном в военно-промышленной цепочке России. Без ее продукции, насчитывающей десятки тысяч наименований соединителей для замкнутых контуров электроники боевых систем, срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.
Ранее сообщалось, что в результате массированных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессорки экспорт дизеля упал до самых низких показателей за последние пять лет.