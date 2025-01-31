ВСУ поразили командный пункт россиян на Курщине — Генштаб подтвердил

Украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту группировки российских войск на Курщине.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 31 января.

"Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил РФ в городе Рыльск Курской области. В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника", – говорится в сообщении.

Указано, что эта операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов врага и лишению его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

"Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины", – добавили в Генштабе.

Напомним, подразделения ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ участвует в обеспечении оккупационной армии РФ. После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта.

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