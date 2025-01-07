ВСУ поразили командный пункт российских морпехов в Курщине: детали от Генштаба

ВСУ ударили по командному пункту российской 810 бригады морской пехоты в Курской области

Сегодня, 7 января 2025 года, ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты армии РФ в районе населенного пункта Белая (Курская область).

Это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе такие огневые поражения называют неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, ведущих боевые действия на территории РФ.

"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, угрожающие безопасности граждан Украины", — отметили в Генштабе.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, в конце декабря украинские бойцы из РСЗО HIMARS отработали по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ во Льгове на Курщине.

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