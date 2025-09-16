ВСУ поразили командование российской армии на Донетчине: детали от Генштаба

Война в Украине

Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты ударов по пунктам управления российских войск на оккупированной части Донецкой области. Подтверждено поражение личного состава врага, в том числе и из числа командования.

Об этом говорится в заявлении Генштаба 16 сентября.

Там напомнили, что 8 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российской армии на оккупированной территории Донецкой области.

Были поражены командные пункты группировки войск (сил) «Центр» и 41-й общевойсковой армии Сухопутных войск Вооруженных сил России. Отмечается, что эти вражеские военные формирования действуют на Покровском направлении.

В Генштабе указали, что перед поражением, 28 августа, пункты управления врага на этом направлении посещал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Вскоре после его визита украинские защитники успешно поразили эти пункты дислокации командования оккупационной армии.

«Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ», — отмечается в сообщении.

К слову, 30 августа ВСУ разгромили командный пункт российской армии в Воскресенке Запорожской области. Были подтверждены «жирные» потери врага.

Украинские Силы обороны также уничтожили пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады РФ на оккупированной территории Донецкой области.

А 12 сентября украинские дроны атаковали в России нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области: там были повреждены два причала и нефтяной танкер.