ВСУ поразили на аэродроме "Бельбек" не менее трех самолетов: детали от Игната

Кроме российских самолетов на аэродроме было уничтожено определенное количество личного состава врага.

Силы обороны Украины во время атаки по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму поразили по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Комментируя удары по аэродрому "Бельбек", Игнат проинформировал о поражении трех вражеских самолетов.

"Лучшее подтверждение – это спутниковые снимки, где можно что-то разглядеть. Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен", – рассказал спикер ВС.

Напомним, 31 января в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, а местные сообщили о пожаре в районе аэродрома "Бельбек". На событие отреагировал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, намекнув на причастность Украины к атаке: "Спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!"

Российские телеграм-каналы сообщили, что во время атаки на аэродром "Бельбек" ракета попала по пункту связи оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Минус три российских истребителя! Громкая "бавовна" на аэродроме "Бельбек" в Крыму!

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