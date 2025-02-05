ВСУ поразили нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае РФ и вражеский ЗРК "Бук": детали

Подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля 2025 года поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии", — детализировали в Генштабе.

Подтверждено попадание. На объекте возник пожар.

"Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", – отметили в ведомстве.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", расположенному на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели.

Ранее подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 3 февраля 2025 поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Оба стратегических объекта являются производителями большого количества топлива для русской оккупационной армии.

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