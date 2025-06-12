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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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ВСУ поразили объект ВПК в Московской области РФ: детали от Генштаба

Ночью 12 июня Московскую область РФ посетил очередной "хлопок".

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В ночь на 12 июня ВСУ нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Зафиксированы взрывы на территории технопарка «Резонит» в Зубово Московской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным Генштаба, это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Результаты огневого поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, после операции «Паутина» Россия спешно перебросила часть своего бомбардировочного флота на отдаленные авиабазы. В частности, речь идет о самолетах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, базировавшихся в Иркутской и Мурманской областях. Теперь российское командование переместило их на другие объекты — в частности, на Камчатку, Чукотку и Татарстан.

Зафиксировано перебазирование на авиабазы Елизово (Камчатка), Анадырь (Чукотка) и Борисоглебское (Казань), сообщают аналитики.

Этот шаг свидетельствует о реальных опасениях новых ударов ВСУ по тыловым целям РФ и серьезным нарушениям в системе ПВО враг.

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Дата публикации
Количество просмотров
211
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