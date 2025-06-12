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ВСУ поразили объект ВПК в Московской области РФ: детали от Генштаба
Ночью 12 июня Московскую область РФ посетил очередной "хлопок".
В ночь на 12 июня ВСУ нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Зафиксированы взрывы на территории технопарка «Резонит» в Зубово Московской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным Генштаба, это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.
Результаты огневого поражения уточняются.
«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, после операции «Паутина» Россия спешно перебросила часть своего бомбардировочного флота на отдаленные авиабазы. В частности, речь идет о самолетах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, базировавшихся в Иркутской и Мурманской областях. Теперь российское командование переместило их на другие объекты — в частности, на Камчатку, Чукотку и Татарстан.
Зафиксировано перебазирование на авиабазы Елизово (Камчатка), Анадырь (Чукотка) и Борисоглебское (Казань), сообщают аналитики.
Этот шаг свидетельствует о реальных опасениях новых ударов ВСУ по тыловым целям РФ и серьезным нарушениям в системе ПВО враг.