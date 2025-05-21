Силы обороны поразили ключевое предприятие ВПК РФ, связанное с ракетами "Искандер" и "Кинжал"

ВСУ поразили оборонный завод в России. / © Pexels

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В ночь на 21 мая украинские Силы беспилотных систем в координации с другими элементами Сил обороны нанесли удар по стратегически важному объекту военно-промышленного комплекса РФ — Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Этот завод – одно из ключевых предприятий в российской микроэлектронике. Он производит силовые полупроводниковые компоненты, микросхемы для питающих систем, оптоэлектронику, сервоприводы, диоды и другие компоненты, используемые в высокотехнологичном вооружении. По данным украинской разведки, продукция завода поставляется по меньшей мере 19 предприятиям ВПК РФ — в частности, производителям самолетов Сухой и ракетных комплексов Искандер и Кинжал.

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Несмотря на пребывание под международными санкциями, предприятие ежегодно производит до 3 миллионов приборов и остается активным игроком российского оборонного сектора. На нем работает около 700 человек.

По данным Генштаба, цель была достигнута по меньшей мере десятью беспилотниками. На территории завода зафиксирован пожар. Окончательная оценка ущерба пока уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что подобные операции направлены на подрыв военно-экономического потенциала России, что продолжает полномасштабную агрессию против Украины. ВСУ продолжают принимать все меры для ослабления оборонной инфраструктуры врага в глубоком тылу.