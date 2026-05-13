ВСУ поразили сразу три "жирных" цели в России: зафиксированы пожары

ВСУ поразили НПЗ и газозавод РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы российских оккупантов. Это произошло сегодня, 13 мая. Поразить удалось объект в Ярославской области РФ. Также сообщается об атаке ВСУ на нефтяной терминал «Таманьнефтегаз».

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы РФ

Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли сразу несколько успешных ударов — удалось поразить установки первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе «Ярославский» в Ярославле, Ярославской области РФ.

Реклама

На заводе под удар попали бензин, дизельное и реактивное топливо. Это немаловажная часть логистики врага.

«Также подтверждено поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода „Астраханский“ в Астраханской области РФ — возник пожар на территории объекта», — пишут в Генштабе.

Это предприятие вовлечено в обеспечение потребностей военно-промышленного комплекса России.

В ночь на 13 мая ВСУ также смогли нанести удар по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз», пунктам управления и сосредоточению живой силы россиян.

Реклама

Поражён нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в населенном пункте Волна, Краснодарского края РФ. Зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

«Таманьнефтегаз» — один из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань. Его используют для перевалки нефти, мазута, дизельного горючего и сжиженных углеводородных газов. Комплекс потавляет топливо для российской армии на фронте.

Последние поражения ВСУ

Напомним, в ночь на 7 мая Силы беспилотных систем ВСУ совершили масштабную атаку на военную и энергетическую инфраструктуру РФ. В частности, подразделение «Птахи Мадяра» поразило нефтеперерабатывающий объект компании «Лукойл» в Перми.

Несмотря на значительное расстояние от линии фронта, на предприятии фиксировали пожар и экстренный сброс давления в системе, что подтвердили местные паблики и командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди.

Реклама

Параллельно взрывы раздавались в других регионах России, в том числе в Московской области. Сообщается о возможном ударе по производственно-логистическому комплексу «Нара» в Наро-Фоминске — стратегическом военном объекте площадью более 180 гектаров. Его используют для хранения и распределения грузов Минобороны РФ.

Новости партнеров