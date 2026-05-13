ВСУ поразили сразу три "жирных" цели в России: зафиксированы пожары
Украинские военные сообщили об успешном поражении сразу нескольких объектов топливной инфраструктуры России. На предприятиях, обеспечивающих армию РФ, зафиксированы пожары.
ВСУ поразили нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы российских оккупантов. Это произошло сегодня, 13 мая. Поразить удалось объект в Ярославской области РФ. Также сообщается об атаке ВСУ на нефтяной терминал «Таманьнефтегаз».
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ поразили нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы РФ
Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли сразу несколько успешных ударов — удалось поразить установки первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе «Ярославский» в Ярославле, Ярославской области РФ.
На заводе под удар попали бензин, дизельное и реактивное топливо. Это немаловажная часть логистики врага.
«Также подтверждено поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода „Астраханский“ в Астраханской области РФ — возник пожар на территории объекта», — пишут в Генштабе.
Это предприятие вовлечено в обеспечение потребностей военно-промышленного комплекса России.
В ночь на 13 мая ВСУ также смогли нанести удар по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз», пунктам управления и сосредоточению живой силы россиян.
Поражён нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в населенном пункте Волна, Краснодарского края РФ. Зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
«Таманьнефтегаз» — один из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань. Его используют для перевалки нефти, мазута, дизельного горючего и сжиженных углеводородных газов. Комплекс потавляет топливо для российской армии на фронте.
Последние поражения ВСУ
Напомним, в ночь на 7 мая Силы беспилотных систем ВСУ совершили масштабную атаку на военную и энергетическую инфраструктуру РФ. В частности, подразделение «Птахи Мадяра» поразило нефтеперерабатывающий объект компании «Лукойл» в Перми.
Несмотря на значительное расстояние от линии фронта, на предприятии фиксировали пожар и экстренный сброс давления в системе, что подтвердили местные паблики и командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди.
Параллельно взрывы раздавались в других регионах России, в том числе в Московской области. Сообщается о возможном ударе по производственно-логистическому комплексу «Нара» в Наро-Фоминске — стратегическом военном объекте площадью более 180 гектаров. Его используют для хранения и распределения грузов Минобороны РФ.