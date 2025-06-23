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ВСУ поразили стратегический объект россиян — что о нем известно
Поражён важный объект российских захватчиков — нефтебаза „Атлас“, расположенная в Ростовской области России.
В рамках снижения наступательных способностей противника, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по комбинату «Атлас», расположенному в Ростовской области (РФ).
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Как отметили в Генштабе, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, которые задействованы в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
«Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар», — говорится в сообщении.
Результаты огневого поражения уточняются.
Напомним, Украина ударила баллистикой по РФ. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, новая украинская ракета способна развивать сверхзвуковую скорость и несет взрывчатку мощностью вдвое больше ATACMS.