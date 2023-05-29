ВСУ поразили три российских средства ПВО и склад боеприпасов: главное со сводки Генштаба

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 29 мая.

Ситуация на основных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиаудар в районе Милового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрилеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Вовчанские хуторы, Малая Вовча, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне в течение суток вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодезное, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово, Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты наступательных действий не проводили. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне тоже не наступали.

Однако нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники 12 атак захватчиков в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногирск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львово, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

ВСУ продолжают удерживать позиции / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

Мародерство на оккупированных территориях

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население. Так, в захваченном Сватовом Луганской области, у фермерских хозяйств, которые, в связи с выездом владельца, не могут предоставить некоторые документы на право собственности, просто забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.

Ранее Генштаб уточнил количество сбитых дронов и ракет во время массированной атаки 29 мая.

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